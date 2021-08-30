AKP’li başkandan Tunceli’deki yangına ‘fotoşop’lu müdahale

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, devletin Tunceli’deki yangınlara gereken müdahaleyi yaptığını ileri sürdüğü paylaşımına fotoşopla yangın söndürme uçağı ekledi.
Tunceli’nin Hozat ilçesinin kırsal alanında 12 gün önce başlayan yangın, Ovacık ilçesinin köylerine doğru büyürken yetkililerin yetersiz kaldığı eleştirileri sürüyor. Diğer yandan yangına gönüllülerin müdahale etmesine izin verilmiyor. Sosyal medyadaki yoğun tepkilerin ardından müdahale başlamış ancak daha sonra yangın canlanmıştı.
Bu eleştirilere cevap vermek isteyen AKP’li Özaydın, “Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla… Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor” diyerek paylaştığı yangın fotoğrafına fotoşop programıyla söndürme uçağı ekledi.
Özaydın, fotoğrafın ‘Özgür Dersim’ gazetesine ait olduğu belirtse de söz konusu fotoğrafla desteklediği yangına müdahale edildiği iddiasından geri adım atmadı.