Tunceli’de yangın 12’nci gününde: ‘Havadan müdahale şart’

Tunceli’nin Hozat ilçesinin kırsal alanında 12 gün önce başlayan yangın, Ovacık ilçesinin köylerine doğru büyürken yangına gönüllülerin müdahale etmesine izin verilmiyor.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Akşam saatlerinde yangın bölgesinden elimize ulaşan görüntü” diye yazarak Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı. Videoda yangının Buzlutepe köyünün yerleşim yerine doğru ilerlediği kaydedilirken herhangi bir müdahaleye izin verilmediği belirtildi.

Akşam saatlerinde yangın bölgesinden elimize ulaşan görüntü. #dersimyanıyorsesver pic.twitter.com/lZBn1a618b — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) August 28, 2021

ANKA’dan Hüsniye Karakoyun’a konuşan Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, “Devletin Anayasa’nın 56’ncı maddesine göre görevi burayı söndürmektir. Buraya karadan müdahale edilemediği için havadan müdahale şart. Talebimiz bu yönde. Vatandaş o alana giremiyor” dedi.

Tunceli Valiliği ise ‘yangının uzun süre önce çıkmadığını’ iddia ederek şunları kaydetti: “Hozat Tanzi Deresi’nin daha üst kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanın etrafı genel itibarıyla iş makineleri marifetiyle yangın bantlarıyla çevrilmiş olup, ekiplerimizin müdahale çalışmaları gayretle devam etmektedir.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin, yangın bölgesine heyet yollayacağını bildirdi.

CHP lideri, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Yangınlarla mücadelede ve sonrasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Belediyelerimiz tüm gücüyle Tunceli halkının ve Sayın Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yanında olacak.”