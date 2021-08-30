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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’da yeni varyant: Daha hızlı yayılıyor ve daha bulaşıcı

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yeni bir corona virüs varyantının tespit edildiğini duyurdu. C.1.2 kodlu varyant, bugüne kadar tespit edilmiş tüm varyantlardan daha hızlı yayılıyor.

Fotoğraf: Reuters

Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı şu anda dünyada ve Türkiye’de baskın tür olmaya devam ediyor.


Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ne göre ise C.1.2 kodu verilen yeni varyant çok daha hızlı yayılıyor ve aşılardan kaçma potansiyeline sahip. Varyant, virüsün 41,8 kez mutasyona uğramış hali ve daha bulaşıcı olma ihtimali de hayli yüksek.

C.1.2, ilk olarak mayıs ayında Güney Afrika’daki bilim adamları tarafından tanımlandı.

Şu ana kadar Britanya, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre’de yeni varyantı taşıyan vakalar tespit edildi.

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