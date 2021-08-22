Doçentten mutasyon uyarısı: Delta görmez olduk, yüzde 70’i şüpheli varyant

Hastanelerde ek Covid-19 servislerinin açıldığı Rize’de Covid-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı İl Koordinatörü Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek’ten endişelendiren açıklama geldi: “Yüzde 60-70 elimizdeki mevcut kitin henüz tespit edemediği diğer şüpheli varyantlar olarak kayıtlarımıza geçiyor. İleriki süreçte başka mutasyonları konuşuyor olacağız.”

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Doğu Karadeniz’de çay ve fındık hasat sezonlarıyla başlayan göçlerle Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle Rize’deki hastanelerde ek Covid-19 servisleri açılırken yoğun bakım servisleri de dolma seviyesine geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiçek artışın günlük test sayısına da yansıdığını belirterek olası varyantlar konusunda uyardı: “Birkaç hafta öncesinde günlük test ortalamamız 750-800 bandındayken şu anda günlük test sayımız iki binleri bulmaya başladı. Bunun da yaklaşık yüzde 25’ini pozitif vakalar olarak raporlamak durumunda kalıyoruz. Daha önce bu pozitif vakalarında yüzde 90’ı İngiltere (Delta) varyantıyken, son dört beş gündür İngiltere varyantını hiç görmez olduk. Delta varyantı yüzde 35-40’lar seviyesinde, geriye kalan yüzde 60-70’lik kesim ise elimizdeki mevcut kitin henüz tespit edemediği diğer şüpheli varyantlar olarak kayıtlarımıza geçiyor. Bu da virüsün değişimlerini hızlı bir şekilde devam ettirdiğini ve ileriki süreçlerde deltadan, Delta plustan başka mutasyonları da konuşacağımız anlamına geliyor.

‘Gençlerin aşı karşıtlığının etkisini vaka olarak görüyoruz’

Doç Dr. Çiçek aşının önemini vurgulayarak hastanelerde yatanların çoğunluğunun aşısız olduğunu belirtti. Genelde aşı olmayanlar, aşı karşıtlarının genç yaş grubu olduğunu ifade eden Çiçek “Genç popülasyonun aşı karşıtı olmasının etkilerini hastalık olarak, vaka pozitiflikleri olarak görüyoruz” dedi.

Toplam 416 bin 751 kişinin aşılandığı Rize’de, birinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 bin 95, her iki doz uygulanan kişi sayısı ise 166 bin 271 oldu. Kent nüfusunun yüzde 48,28’i her iki doz aşıyı yaptırırken bir doz aşı yaptıranlar yüzde 10,77 oranında. Hiç aşı yaptırmayanların oranı ise yüzde 40,94.

Özeelikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğini dikkate almadan aşı olma çağrısında bulunan doçent sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşının koruyuculuğu birtakım yan etkilerinden çok çok daha ön planda. O yüzden aşıyı olmamaktan çok, ‘aşıyı olursam ağır hastalık tablosunda olmayacağım, yoğun bakıma düşmeyeceğim veya daha hafif geçireceğim’ diye düşünülmeli. Aşıyı Covid’e yakalanmayalım diye olmuyoruz. Aşı olsak bile bu virüsle karşı karşıya gelebiliriz ama ağır geçirmeyelim diye oluyoruz.”