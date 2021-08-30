Banka soyguncuları rehineleri arabaların üstüne bağlayarak kaçtı

Brezilya’da silahlı bir çete, banka soyduktan sonra kaçarken kullandığı arabaların üstüne ve kaportasına rehineleri bağladı.

Fotoğraflar Twitter

Araçatuba şehrinde sabah saatlerindeki soygunda silahlı bir çete şehir merkezindeki bir bankayı bastı. Soygun sonrası sivilleri rehin alan çete polis karakolunun da etrafını kuşattı. Yerel basının bildirdiğine göre arabaları ateşe veren çete şehrin merkezine ana ulaşım yollarını da kapattı.

Çok sayıda silah sesinin duyulduğu, arabaların üzerine bağlı insanların bulunduğu görüntüler Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Yaralanan ya da ölen olup olmadığı henüz bilinmezken BBC’nin aktardığına göre belediye başkanı, polisin ‘insan kalkanı’ nedeniyle müdahale etmekte zorlandığını söyledi.

Soyguncuların rehineleri serbest bırakıp bırakmadığının henüz netleşmediğini belirten belediye başkanı, polisin şehir merkezinde yeniden kontrolü sağladığını duyurdu. Ayrıca soyguncuların şehrin farklı yerlerine patlayıcı maddeler yerleştirdiğini belirterek vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas – informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021