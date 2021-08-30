Zincir marketlerde ortak fiyat yok, rekabet varmış

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), ‘zincir marketlerin ortak fiyat belirlediği’ suçlamasını reddetti. GPD’ye göre marketlerde fiyatların bu kadar yakın olmasının nedeni yoğun rekabet.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin ortak fiyat belirlediğini iddia ederek Rekabet Kurumu’na çağrı yapmıştı. Ağaoğlu şunları söylemişti: “Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki, hepsinde 29,90 oldu. Bir süre sonra birden 22,90’a düştüler. Bize gelen bilgilere göre bu zincir marketler aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş.”

GPD’ye göre ise gıda perakendecisi zincir marketlerin tüm operasyonları kayıtlı, kurallı ve her zaman denetlenebilir.

Açıklamada, ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla belirlenmesi veya artırılmasının mümkün olmadığı savunuldu: “Birbirine yakın satış fiyatlarının sebebi ‘anlaşma‘ gibi asılsız bir iddianın aksine; sektördeki çok yoğun rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve bunlara bağlı olarak maliyetlere yakın etiket fiyatlarına ulaşılmasıdır.”