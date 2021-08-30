BioNTech’lilere AB kapıları resmen açıldı

“Yağcılık devri bitti şebeklik devri başladı… ‘Reis’, beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Bana büyük kötülük yaptı… Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğru. Hem tapeler, hem teknik takip hem telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğru…”