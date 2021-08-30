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Yaramazlara biraz batar!

BioNTech’lilere AB kapıları resmen açıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) dijital covid-19 aşı sertifikası sistemine dahil edildiğini açıkladı. Bu kararla aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine seyahat edebilecek.

Fotoğraf: AA

AB, Türkiye’de yapılan aşılardan sadece BioNTech’i onaylamış durumda.


SHGM’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin  (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilerek 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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