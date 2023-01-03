Akşam Postası / 3 Ocak 2023

Baz etkisi: Resmi enflasyon yüzde 64,2

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Oranda baz etkisi söz konusu.

Memur ve emekli maaşına yüzde 25 zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşlarında artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ çıkışı: Saray ve stepnesinden tık yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Saray’ın ve MHP’nin sessizliğe gömüldüğünü söyledi.

CHP heyeti Bozdağ’la görüştü: Kimsenin İBB’ye çökmesine müsaade etmeyeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, “Öyle görülüyor ki Saray, Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul halkının kendisine attığı şamarı hala tam unutmamış ya da bunun acısı henüz geçmemiş” dedi.

Çavuşoğlu’na Erdoğan’la Esad soruldu: Önce biz görüşelim, sonra değerlendirilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad arasındaki olası görüşmeyle ilgili “Önce biz görüşelim, sonra değerlendirilir” dedi.

Rakıda zamlı fiyatlar: Şişenin dörtte üçünü ‘devlet içiyor’

İçki ve sigara fiyatlarında otomatik ÖTV artışı sonrası 70’lik rakı fiyatı yaklaşık 408 TL’ye ulaşacak. Bunun yaklaşık dörtte üçü vergi.

İçki ve sigarada otomatik ÖTV artışı yüzde 22

TFF, iki maçın VAR kayıtlarını yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantepspor-Beşiktaş (1-1) ile Sivasspor-Galatasaray (1-2) maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı.

MHK, iki maçın hakemlerinin üstünü çizdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, iki maçın hakemlerineyse uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı.

Tanju Özcan, kuzenini yardımcısı yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede destek hizmetleri müdürü olan kuzeni Sedat Gülener’i yardımcısı olarak atadı.