Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon videosu: TÜİK bunun bedelini ağır ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar kanadının enflasyona dair açıklamalarının derlendiği bir video paylaşarak memur zammı üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) sert çıktı: “TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz.”

CHP lideri daha önce TÜİK binasının önüne gitmişti. (Fotoğraf: CHP)

TÜİK’e göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Bu geçen ayki orandan 20 puan aşağıda. Aylık artış yüzde 1,18 oldu. Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Aralıktaki ‘düşüş’ baz etkisinden kaynaklanıyor.

Diğer yandan fiyatlar artmaya devam ediyor. Bağımsız akademisyen ve araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da memur ve emeklinin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı videoya şu notu düştü: “Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz.”