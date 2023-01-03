Ankete de yansıdı: Yurttaşlar hükümetin ‘enflasyon masalını’ yutmamış

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre seçmenin yüzde 66,3’ü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri yerine Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı verilere güveniyor.

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TÜİK’e göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Bu geçen ayki orandan 20 puan aşağıda. Aylık artış yüzde 1,18 oldu. Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Aralıktaki ‘düşüş’ baz etkisinden kaynaklanıyor.

İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu. Hükümetse bunun aksini anlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun baz etkisiyle düşmesini “Amansız mücadele” diye yorumladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun ineceğine inanıyorum” demişti.

Diğer yandan fiyatlar artmaya devam ediyor. Bağımsız akademisyen ve araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak açıkladı.

MetroPOLL Araştırma, seçmenlere aralıkta TÜİK’in açıkladığı yüzde 84 ve ENAG’ın açıkladığı yüzde 170 enflasyonu sordu.

Buna göre sadece yüzde 24,2’lik bir kısım yıllık enflasyonun yüzde 84 olduğunu düşündüğünü söyledi. Yüzde 66,3’lük seçmen grubu ENAG’ın açıkladığı yüzde 170 ve üzerini seçti.

AKP’lilerin yarısından fazlası enflasyonun yüzde 170 ve üzeri olduğunu düşünürken MHP’lilerin yüzde 36,2’si TÜİK verileriyle paralel, yüzde 57,6’sa ENAG verileriyle paralel düşünüyor.