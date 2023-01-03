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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den ‘makyajlı enflasyon’ çıkışı: Memur ve emeklinin cebinden çalıyorlar

CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, bugün açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını söyleyerek, memur ve emeklilerin cebinden para çalındığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Aylık artış yüzde 1,18 oldu.


Memur ve emekli aylıklarına zam da bu oranlara göre hesaplanacak.

CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç’sa açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi.

Özel, “Tayyip Erdoğan’ı Üzmeyen İstatistik Kurumu, hepimizin gözünün içine baka baka yalan veri açıklayarak, memurların ve emeklilerin cebinden para çalmıştır. Yüzde 1,18’lik aylık enflasyona kim inanır! TÜİK’i yeniden yapılandırmak iktidarımızda ilk işlerimizden biri olacak” dedi.

Özkoç’sa şunları dedi: “Her şeyin fiyatı hızla artarken aylık yüzde 1,18 enflasyon. TÜİK’in makyajlı enflasyon rakamıyla, AKP iktidarı memurların ve emeklilerin cebinden para çalmıştır. Yazıklar olsun!”

Baz etkisi kendini gösterdi: TÜİK’e göre enflasyon yüzde 64,2

Memur ve emekli için enflasyon farkı hesaplandı

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