Nebati, baz etkisini ‘amansız mücadele’ diye ‘yedirmeye’ çalıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun baz etkisiyle yüzde 64,27 açıklanmasını “Amansız mücadele” diye yorumladı. Ama fiyatlar artmaya devam ediyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Aylık artışsa yüzde 1,18 oldu.

Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu da endeksi 13,6 puan artırmıştı. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyon yüzde 1,18 geldi. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkıp yerine yüzde 1,18’lik oran girdi ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düştü.

Geçen sene aralık, ocak, şubat ve nisanda enflasyonda rekor artışlar kaydedilmişti. Bu sebeple baz etkisinin sürmesi bekleniyor. Ama fiyatlar artmaya devam edecek. Sadece fiyatların artış hızı düşecek.

İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu.

Geçen ay enflasyondaki 1 puanlık düşüşe sevinen Bakan Nebati, yeni oran sonrası da sahneye çıktı.

Nebati, yeni ekonomik modelle 2022’yi başarıyla geride bıraktıklarını savunarak şunları söyledi: “Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedecekler. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde ülkemizi ‘Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz.”