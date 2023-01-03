TÜİK’in enflasyon oranına kimse inanmadı: Paylaşımın altına yorum yağdı

Sonunda olan oldu. Enflasyon gayet normalmiş gibi olan oranı ile açıklandı.

Bize de verilmeyen değer üzerinden değerlendirme yapıldı.

Düştüğümüz şu durum bizim utancımız değil. SİZİN UTANCINIZ OLACAK.‼️‼️@SaglTum #HerşeyeZamMemuraGam