TÜİK’in enflasyon oranına kimse inanmadı: Paylaşımın altına yorum yağdı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 64’lük ‘baz etkili’ enflasyon, beklenti anketlerinin bile altında kaldı. Sosyal medyada kullanıcılar TÜİK’in enflasyon paylaşımının altına yorum yağdırarak duruma tepki gösterdi.
TÜİK’e göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Aylık artış yüzde 1,18 oldu. Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Aralıktaki ‘düşüş’ baz etkisinden kaynaklanıyor. Diğer yandan fiyatlar artmaya devam ediyor.
Ancak TÜİK’in bu baz etkili resmi enflasyon hesabı, sosyal medyada gerçekçi bulunmadı. Tahminlerin altında gelen orana kullanıcılar tepki gösterdi.
Twitter’da TÜİK’in istatistikleri paylaştığı mesajın altına yorum yağdı.
Oranla ilgili ekonomistler ‘gereği yapılmış’ yorumunu yaptı.