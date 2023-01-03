Tanju Özcan, kuzenini yardımcısı yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede destek hizmetleri müdürü olan kuzeni Sedat Gülener’i yardımcısı olarak atadı.

Özcan ve kuzeni Gülener. Fotoğraf: Sedat Gülener (Facebook)

DHA’ya konuşan Özcan, dayısının oğlunu göreve getirmesiyle ilgili, “Toplu taşımanın başındaydı. Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok” dedi.

Göreve atanan Gülener de ‘kuzeni’ni överek teşekkür etti ve Özcan’la birlikte olan fotoğrafını paylaştı.

Geçtiğimiz hafta bir televizyon programına katılan Özcan, “Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır” demişti.