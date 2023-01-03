TFF, iki maçın VAR kayıtlarını yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantepspor-Beşiktaş (1-1) ile Sivasspor-Galatasaray (1-2) maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı.

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VAR kayıtlarına göre Sivasspor’un Galatasaray karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul ediliyor.

TFF’nin açıklaması şöyle:

“Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

Galatasaray’ın 2-1 galip geldiği maçta Sivasspor’un VAR incelemesiyle iptal edilen golü tartışma yaratmış, sonrasında karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp’in üstünün çizildiği belirtilmişti. Sivasspor, maçın tekrarlanması için başvurmuştu.

Gaziantep-Beşiktaş maçındaysa Beşiktaş kalecisi Mert Günok’un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği ve Beşiktaşlı N’Koudou’nun Gaziantepli Kitsiou’ya yaptığı hareketin sarı kart ile cezalandırılması tartışmalara neden olmuştu.