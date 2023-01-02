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Yaramazlara biraz batar!

TFF, Sivasspor-Galatasaray maçının hakemlerinin ‘üstünü çizdi’

Sivasspor’un golünün tartışmalı bir şekilde iptal edildiği Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının orta hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp’in üstü çizildi.

Fotoğraf: Arşiv

Dört gün önce oynanan Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında Sivasspor’un bir golü VAR incelemesinden sonra iptal edilmiş, pozisyon tam anlaşılamamış ve karar hızla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.


Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ın deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020’deki “Futbolda kapkara gece!” paylaşımını alıntılayarak, “23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!” diye bir mesaj paylaşmıştı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray As Başkanı Erden Timur, bunun üzerine hakem hataları üzerine peş peşe açıklamalarda bulunmuştu.

Habertürk’ten Ayhan Şensoy’un aktardığına göre karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp’in ‘üstü çizildi.’

Habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşmada yaşananlardan büyük rahatsızlık duyarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik’le görüşerek “İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum” dedi.

Türkalp’e artık VAR’da görev verilmeyecek. FIFA kokartını yeni alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.

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