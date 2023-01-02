Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarlanması için başvurdu

Sivasspor, VAR kararı nedeniyle tartışılan 29 Aralık’taki Galatasaray maçının yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Sivasspor Galatasaray maçında iptal edilen gol tartışılmıştı.

Galatasaray’ın 2-1 galip geldiği maçta Sivasspor’un VAR incelemesiyle iptal edilen golü tartışma yaratmış, sonrasında karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp’in üstünün çizildiği belirtilmişti.

Sivasspor yönetiminin açıklaması şöyle: “29.12.2022 tarihinde saat 17.00:de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.S. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49 dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.”

Ne olmuştu?

29 Aralık’ta oynanan Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında Sivasspor’un bir golü VAR incelemesinden sonra iptal edilmiş, pozisyon tam anlaşılamamış ve karar hızla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ın deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020’deki “Futbolda kapkara gece!” paylaşımını alıntılayarak, “23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!” diye bir mesaj paylaşmıştı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray As Başkanı Erden Timur, bunun üzerine hakem hataları üzerine peş peşe açıklamalarda bulunmuştu.

Karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp’in ‘üstü çizilmişti.’