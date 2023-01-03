MHK, iki maçın hakemlerinin üstünü çizdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, iki maçın hakemlerineyse uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı.

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Galatasaray’ın 2-1 galip geldiği maçta Sivasspor’un VAR incelemesiyle iptal edilen golü tartışma yaratmış, sonrasında karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp’in üstünün çizildiği belirtilmişti. Sivasspor, maçın tekrarlanması için başvurmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray As Başkanı Erden Timur ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da peş peşe basın toplantısı düzenleyip VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti.

Gaziantep-Beşiktaş maçındaysa Beşiktaş kalecisi Mert Günok’un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği ve Beşiktaşlı N’Koudou’nun Gaziantepli Kitsiou’ya yaptığı hareketin sarı kart ile cezalandırılması tartışmalara neden olmuştu.

TFF, VAR kayıtlarını açıklamış ve hakemlerin ‘önemli hata’ yaptıklarını belirtmişti. Bundan hemen sonraysa MHK’den açıklama geldi. MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, iki maçın hakemlerineyse uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı.

MHK’nin açıklaması şöyle:

“Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor-Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek ‘önemli hakem hatası’ yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”