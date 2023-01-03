Murat Ongun: İmamoğlu, yarın sabah terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak

Danışmanı Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yarın sabah 10’da İBB’ye başlatılan ‘terör soruşturması’ hakkında ‘önemli açıklamalar yapılacağını’ duyurdu.

Ekrem İmamoğlu. (Fotoğraf: İBB)

Ongun, Twitter’dan şunları yazdı: “‘Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.’ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak.”

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye başlatılan ‘terör soruşturması’nın raporu savcılığa teslim edilmişti. Savcılığın rapor üzerindeki incelemesi devam ederken Diken’e konuşan bakanlık kaynağının aktardığına göre rapordan bazı bölümler iktidara yakın gazetelere gönderildi ve ardı ardına haberleştirilmesi istendi.

Hem Soylu hem de iktidara yakın gazeteler, isimler vererek ‘teröristler işe alındı’ iddiasını savundu. İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararından sonra gelen bu adım, iktidarın belediyeye ‘kayyım’ atamak istediği şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Merkezi de iktidarın İmamoğlu’nu açığa alma veya belediyeye kayyım atama fikrine çok uzak olmadığını düşünüyor.

Bunun yanında İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.