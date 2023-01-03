CHP heyeti Bozdağ’la görüştü: Kimsenin İBB’ye çökmesine müsaade etmeyeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, “Öyle görülüyor ki Saray, Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul halkının kendisine attığı şamarı hala tam unutmamış ya da bunun acısı henüz geçmemiş” dedi.

Görsel: ANKA

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

CHP heyeti, bu ana gündemle Bozdağ’ı ziyaret etti. Görüşmeye Altay’la beraber CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun da katıldı.

Çıkışta toplantıya ilişkin konuşan Altay, şunları dedi:

“İBB’yle ilgili sadece ‘ahmak’ davası yürümüyor, bir de terörle ilişkilendirme aymazlığı, absürtlüğü süreç var. Ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın tablosunun alınmasıyla ilgili de yine bir inceleme söz konusu. Öyle görülüyor ki Saray, Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul halkının kendisine attığı şamarı hala tam unutmamış ya da bunun acısı henüz geçmemiş.

Ama herkesin şunu bilmesi lazım, artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu için, Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davasıdır, haysiyet mücadelesidir. Ve bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göz alarak, hukuk sınırları içerisinde kalarak, sürdüreceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz, kimsenin İBB’ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz. Yarın öbür gün, Sayın Erkek ve/veya Sayın İmamoğlu’nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak. Durum bundan ibaret.”