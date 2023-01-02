İmamoğlu davasının sürülen hakimine ‘Yukarısı hazır’ denmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın eski hakimi Hüseyin Zengin’e Anadolu adliyesi başsavcısının ”Ceza verirsen yukarısı hazır, sorun yaşamayacaksın” dediği iddia edildi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Davanın önceki hakimi Hüseyin Zengin’in görev yeri değiştirilmiş yerine Mehdi Komşul atanmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Hüseyin Zengin’in İmamoğlu’na ceza verilmesi telkini kabul etmeyince ‘sürüldüğünü’ yazmıştı. İddialara Zengin tarafından yalanlama gelmemişti.

Terkoğlu bugünkü yazısında Zengin’in süreçle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olası incelemesine karşılık hazırlık yaptığını yazdı.

Zengin’e yakın bir kaynağa durumu sorduğunu söyleyen Terkoğlu, hakime ‘cezayı ver, yukarısı hazır’ telkininde bulunulduğunu belirtti.

Terkoğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle: ”Peki HSK müfettişleri, hâkim Hüseyin Zengin’e sorsa Zengin ne diyecekti? İşte hâkim Zengin’e yakın bir kaynağa bunu sordum. Meğer Zengin, hakkında inceleme yapılacağını öngörerek süreci anlatmaya hazırlanmış. Daha önceki yazdıklarıma ek olarak söyleyecekleri arasında bir ifade dikkatimi çekti: ‘Anadolu Adliyesi Başsavcısı İ.U. bana, Ekrem İmamoğlu’na ceza verirsen biz istinaf mahkemesini de çözdük. Tüm istinafların başkanı M.B. cezayı onatacak. Yargıtay sürecini de çözmek için çalışıyoruz. Yani senin kararın üst mahkemelerde de onaylanacağı için sorun yaşamayacaksın.’

Hani, İmamoğlu’nun ahmak davası İstinaf’a gidiyor, birileri ‘Orada bozulur herhalde’ diyor ya… Hüseyin Zengin’e yapılan telkine bakarsanız sadece yerel mahkeme değil, yukarısı da ayarlanmış! İmamoğlu’na ceza isteyen savcı Furkan Okudan’a, cezadan sonra terfi gibi bir görev verilmesi, ayarlama işini neredeyse gözümüze sokuyor.”