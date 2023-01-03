AKP-MHP’nin oylarıyla: ‘Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılsın’ teklifine ret

CHP’nin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için verdiği kanun teklifi önerisi, AKP ve MHP tarafından reddedildi.

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Genel Kurul’da CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan tarafından hazırlanan ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini öngören kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

ANKA’nın haberine göre kanun teklifiyle ilgili konuşan Aydoğan, “Asgari ücret de matah bir ücret değil. Ama şu anda sizinle konuşabileceğimiz ancak bu. Çünkü asgari ücreti bu ülkede ortalama ücret haline getirdiniz. Yüzde 50’den fazla insan asgari ücret alır halde” dedi.

Aydoğan, konuşmasının devamında iktidara “Emekliye asgari ücret düzeyinde ücreti çok mu göreceksiniz, yoksa bugün az da olsa bunu verelim mi diyeceksiniz” diye seslendi.

Aydoğan’ın konuşmasının ardından, kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.