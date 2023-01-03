Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 25 zam açıklamasının artından en düşük emekli memur maaşı 7 bin 600 lira oldu. 2023’te uygulanacak asgari ücret net 8 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 15,4 oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu.

Bloomberg HT’ye göre zamlı memur ve emekli maaşları şöyle olacak:

Vali 40 bin 846

Genel müdür (1/4) 35 bin 478

Şube müdürü (Lisans – 4/1) 16 bin 228

Memur (Lise – 15/1) 11 bin 314

Öğretmen (9/1) 12 bin 559

Kaymakam 1’nci sınıf (4/1) 22 bin 36

Başkomiser (8/1) 17 bin 914

Polis memuru (11/1) 16 bin 415

Pratisyen hekim (8/1) 19 bin 79

Uzman hekim (7/1) 19 bin 975

Hemşire (Lisans – 9/1) 14 bin 75

Mühendis (8/1) 16 bin 256

Teknisyen (Teknik lise – 13/1) 12 bin 200

Araştırma görevlisi (8/1) 18 bin 179

Vaiz (Lisans – 9/1) 13 bin 309

Avukat (9/1) 16 bin 751

Hizmetli (Lise – 15/1) 10 bin 544

En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11 bin 381

Emekli memur aylıkları ne olacak?

Müsteşar (1/1) 27 bin 375

Genel müdür (1/1) 24 bin 199

Şube müdürü (Lisans – 1/4) 9 bin 345

Memur (Lisans – 4/1) 7 bin 511

Öğretmen (1/4) 9 bin 345

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 15 bin 859

Başkomiser (1/4) 9 bin 521

Polis memuru (1/4) 9 bin 521

Hemşire (Lisans – 1/4) 9 bin 83

Mühendis (1/4) 11 bin 393

Teknisyen (Lise -1/4) 7 bin 929

Pratisyen hekim (1/4) 16 bin 815

Profesör (1/4) 19 bin 501

İmam-hatip 9 bin 345

Avukat (1/4) 9 bin 345

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 596

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?