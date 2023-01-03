Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 25 zam açıklamasının artından en düşük emekli memur maaşı 7 bin 600 lira oldu. 2023’te uygulanacak asgari ücret net 8 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 15,4 oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu.
Bloomberg HT’ye göre zamlı memur ve emekli maaşları şöyle olacak:
- Vali 40 bin 846
- Genel müdür (1/4) 35 bin 478
- Şube müdürü (Lisans – 4/1) 16 bin 228
- Memur (Lise – 15/1) 11 bin 314
- Öğretmen (9/1) 12 bin 559
- Kaymakam 1’nci sınıf (4/1) 22 bin 36
- Başkomiser (8/1) 17 bin 914
- Polis memuru (11/1) 16 bin 415
- Pratisyen hekim (8/1) 19 bin 79
- Uzman hekim (7/1) 19 bin 975
- Hemşire (Lisans – 9/1) 14 bin 75
- Mühendis (8/1) 16 bin 256
- Teknisyen (Teknik lise – 13/1) 12 bin 200
- Araştırma görevlisi (8/1) 18 bin 179
- Vaiz (Lisans – 9/1) 13 bin 309
- Avukat (9/1) 16 bin 751
- Hizmetli (Lise – 15/1) 10 bin 544
- En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11 bin 381
Emekli memur aylıkları ne olacak?
- Müsteşar (1/1) 27 bin 375
- Genel müdür (1/1) 24 bin 199
- Şube müdürü (Lisans – 1/4) 9 bin 345
- Memur (Lisans – 4/1) 7 bin 511
- Öğretmen (1/4) 9 bin 345
- Kaymakam 1. sınıf (1/4) 15 bin 859
- Başkomiser (1/4) 9 bin 521
- Polis memuru (1/4) 9 bin 521
- Hemşire (Lisans – 1/4) 9 bin 83
- Mühendis (1/4) 11 bin 393
- Teknisyen (Lise -1/4) 7 bin 929
- Pratisyen hekim (1/4) 16 bin 815
- Profesör (1/4) 19 bin 501
- İmam-hatip 9 bin 345
- Avukat (1/4) 9 bin 345
- En düşük memur emekli aylığı 7 bin 596
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
- SSK (2000 ÖNCESİ) 5 bin 859
- SSK (2000 SONRASI) 3 bin 631
- Bağkur (ESNAF) 4 bin 269
- Bağkur (TARIM) 4 bin 24