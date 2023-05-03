Akşam Postası / 3 Mayıs 2023

CHP verileri: Şehir şehir partilerin oy oranları

CHP genel merkezi, Türkiye’nin 81 ilini kapsayan çalışmaların ardından partilerin kent kent tahmini oy oranlarını belirledi. Adaylara gönderilen çalışmada CHP’nin her kentteki ‘tavan oyu’ da hesaplandı.

ORC anketi: Kılıçdaroğlu düştü, Erdoğan yükseldi

ORC kısa süre önce 19-22 Nisan tarihli araştırmasının sonuçlarını paylaşmıştı.

Erdoğan: Bunların hepsi LGBT’ci

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ayrıştırıcı konuşmalarına devam ederek millet ittifakının ‘LGBT’ci’ olduğunu söyledi.

Erkan Baş’tan Muharrem İnce’ye ‘ilk tur’ çağrısı

Seçimlere 11 gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde anket şirketlerine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığı, seçimleri ikinci tura taşıyor.

Kılıçdaroğlu’ndan Bilge Yılmaz sinyali

CHP lideri ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili iktisat profesörü Bilge Yılmaz’ın ekonominin başına getirilmesi gerektiğini savunan bir tweet’i beğendi.

Varlık Fonu borsayı tutamıyor: 4100’lü seviyeler görülebilir

Düşüş eğilimini sürdüren Borsa İstanbul endekslerinde 300’ü aşkın hissede devre kesici uygulandı.

ENAG’a göre dört aylık enflasyon yüzde 30’a dayandı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisanda aylık enflasyonu yüzde 4,86 olarak açıkladı. Ocak-nisan dönemi enflasyon oranıysa yüzde 29,27 oldu.

ABD’li dev bankadan seçim sonrası borsa için iki uç senaryo

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Türkiye’de seçimlerin ardından belirlenecek ekonomi politikalarına göre borsa için iki uç senaryo yazdı.

Putin’e İHA’lı saldırı girişimi iddiası

Rusya, Ukrayna‘nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin’deki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Sırbistan’da 7’nci sınıf öğrencisi okula silahlı saldırı düzenledi: Sekizi çocuk dokuz ölü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir 7’nci sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda sekizi çocuk dokuz kişi öldü.