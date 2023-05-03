ABD’li dev bankadan seçim sonrası borsa için iki uç senaryo

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Türkiye’de seçimlerin ardından belirlenecek ekonomi politikalarına göre borsa için iki uç senaryo yazdı.

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14 Mayıs’taki seçimler yaklaştıkça yabancı banka ve finans kuruluşlarından Türk piyasalarına ilişkin raporlar gelmeye başladı.

Bankalar ‘heterodoks’ politikalar izleyen hükümetin yeniden seçilmesi durumunda TL’deki değer kaybının devam edeceğini öngörüyor. Ama bunun ne kadar olacağına dair tahminler bankadan bankaya değişiyor.

Geleneksel politikalara döneceğini belirten muhalefetin seçimi kazandığı senaryodaysa görüşler ikiye ayrılıyor. Görüşlerden birine göre seçim sonucu ne olursa olsun TL zayıflayacak. Diğer görüşteyse muhalefetin kazanması durumunda zayıflamanın sınırlı olacağı, hatta TL’nin güçleneceği belirtiliyor.

İki senaryo

BloombergHT’nin aktardığına göre JP Morgan stratejistlerinin 2 Mayıs tarihli raporunda, yeni hükümetin ‘geleneksel politikalara güçlü bağlılık’ oluşması halinde MSCI Türkiye endeksinin (borsa) dolar bazında yüzde 74 yükselebileceği öngörüldü. ‘Geleneksel politikalara ılımlı dönüş’ halindeyse borsanın yüzde 29 düşme ihtimali var.

Dolar/TL tahminleriyse ‘güçlü ortodoks politika’ senaryosunda 25, ‘ılımlı ortodoks politika’ senaryosunda 30 seviyesi.

Önceki rapor

JP Morgan nisan ortasında yayımladığı notunda seçim sonrası senaryolarında ortodoks politikalara dönülse dahi yüksek oynaklık nedeniyle TL’de değer kaybı beklediklerini belirtmişti.

Banka şirketlerin döviz talebi ve Merkez Bankası’nın rezervlerini artırma hedefi gibi etkilerle dolar/TL’de 24-25 seviyelerinin görülebileceğini bildirmişti.