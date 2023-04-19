Erdoğan ‘Devam’ dedi: TL’de ‘felaket senaryosu’ oynanabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi kazanmaları halinde mevcut ekonomi politikalarında ‘devam’ mesajı verdi. Ancak bu ihtimal, yabancı bankaların senaryolarında döviz ve enflasyonda yeni rekorlar anlamına geliyor.

Fotoğraf: AA

Piyasalarda ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi izleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ dediği politikalar nedeniyle ekonomide kriz derinleşti. Uzmanların mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Değişim beklentisi boşa düştü

Genel beklenti en az seçimlere kadar ve kazanması halinde seçimlerin ardından da iktidarın mevcut ekonomi politikalarına devam edebileceği yönündeydi. Ancak AKP’nin seçim beyannamesinde bu politikaları vurgulmaması ve piyasaların tanıdığı bir isim olan Mehmet Şimşek’in sürece dahil edilmeye çalışılması, aksi ihtimalleri de akla getirmişti.

Erdoğan, dün bu olasılığa kapıyı kapatarak göstergelerin iyiyi gittiğini savundu: ”Ekonomide haklılığımız dünyada takdir ediliyor. 14 Mayıs’tan sonra da Türkiye Ekonomi Modeli’nden dönüş yok.”

‘Felaket’ senaryoları

Bu sözlere karşın dünyanın önde gelen bankaları, Erdoğan ve politikalarının devamı halinde dövizde ve enflasyonda artış bekliyor. Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor.

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Türkiye’de seçimleri Erdoğan’ın kazanması ve mevcut ekonomi politikalarını devam ettirmesi durumunda dolar/TL’nin 36 seviyesine çıkabileceğini öngörmüştü.

Morgan Stanley analizinde de iktidarın kazanması halinde doların seneyi 27 TL seviyesinden kapatacağı tahmin edildi.