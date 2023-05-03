AKP’li sayfa manipülasyona başladı: PKK ve Kılıçdaroğlu aynı videoda

warning Editöre not: Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği manipülatif videolar reklam içeriği olarak Youtube’da yayılmaya başladı.

Youtube’da AKP propagandası yapan sayfalar, popüler videolara reklamlar vererek Kılıçdaroğlu ve PKK yöneticilerini aynı videoda birleştirdi. Videolarda PKK yöneticileri konuşurken, Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısı ‘Sana Söz’ çalıyor.

Uyarmıştı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonuyla sosyal medyada manipülatif içeriklerin dolaşıma girebileceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne iki gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!” demişti.

Youtube’da yayılıyor

Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği videolardan bazılarının Youtube’da yayılmaya başladığı ortaya çıktı. Sitede açılan ve 20 binden fazla abonesi bulunan Büyük Türkiye adlı AKP propogandası yapan hesapta Kılıçdaroğlu ve PKK yöneticilerinin aynı videolarda yer aldığı belirlendi.

‘Sana Söz’ çalıyor

Videolarda Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısı ‘Sana Söz’le başladıktan sonra, araya örgütün üst kademe yöneticilerinin konuşmaları ekleniyor. PKK yöneticileri konuşurken arkada Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısı kısık sesle yer almaya devam ediyor. Konuşma bitince de Kılıçdaroğlu tekrar videoya giriyor ve “Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek” diyor.

Öte yandan sayfada yer alan videoların daha fazla görünür olması içinde Youtube reklamı olarak yerleştirildiği de görüldü. Kullanıcılar açtığı videolarda araya giren reklamlarda, PKK yöneticileri ve Kılıçdaroğlu’nu bir arada görüyor.

Benzer videolar, LGBTİ+ karşıtlığı üzerinden cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili Bahadır Erdem içinde hazırlanmış. Ayrıca CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da Dilek Doğan’ın polisler tarafından öldürülmesinin ardından söyledikleri de bir video haline getirilerek yüklenmiş.