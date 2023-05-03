‘Bay Kemal’in Tahtası’nda bugün: Petrokimya özel ekonomi bölgeleri

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu petrokimya özel ekonomi bölgelerinin kurulacağını söyledi.

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Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in tahtası’ reklam serisinin altıncısını paylaştı.

Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden birinin petrokimya sanayisi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız” dedi.

İki petro kimya özel bölgesi oluşturacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık’ta diğeriniyse Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde kuracaklarını kaydetti.

Böylece burada 15 bin kişinin doğrudan istihdam edileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu. kamu altyapı yatırımlarının bir buçuk milyar dolar olacağını söyledi.