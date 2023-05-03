AKP’li Turan ‘tehlikeli çıkışlar’ı yumuşattı: Seçimin sonucuna razı olacağız

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tehlikeli çıkışının aksine seçimin sonucuna razı olacaklarını söyledi.

Bülent Turan. (TBMM)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs genel seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak nitelemiş, Erdoğan’sa “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” demişti.

Kaygılara neden olan bu çıkışların üzerine AKP’li Turan’dan aksi yönde bir açıklama geldi AA’da yer alan habere göre Turan’ın ilgili konuşması şöyle:

“Herkesin kendi elinde ıslak imzalı tutanaklar olacak. Dolayısıyla seçimlere gölge düşürmenin, seçimlere ilişkin süreçte birilerini itham etmenin ne kendi partisine ne Türk demokrasisine faydası var. Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız.”