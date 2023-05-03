Varlık Fonu borsayı tutamıyor: 4100’lü seviyeler görülebilir

Düşüş eğilimini sürdüren Borsa İstanbul endekslerinde 300’ü aşkın hissede devre kesici uygulandı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 16’yı buldu. Geçen günlerde hızlanan düşüş, mayısın ilk günlerinde de devam ediyor.

BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,42 değer kaybederek tamamlamıştı. Bugün endeksteki kayıp yüzde 3,5’i aştı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimlere göre 300’ü aşkın hissede devre kesici uygulandı.

Kıdemli borsa analisti Tuncay Turşucu, endekste 4100 bölgelerini görme ihtimalinin arttığını söyledi.

Maalesef Endeks 4 aylık yatay aralığını aşağı yönde kırdı. Dünkü tepki gün içinde eridi gitti. 4100 bölgelerini gelecek günlerde görme ihtimali arttı. Zaman ekranı kapatıp bol bol faaliyet raporu okuma zamanı. Çünkü düşüş bittiğinde okuduklarımız işimize yaracak. Bol sabırlar. — Tuncay Turşucu (@TuncayTursucu) May 3, 2023

Marbaş Menkul Değerler’den İbrahim Ethem Afacan, Ziraat Yatırım’ın rekor net alımına rağmen borsanın 4500’ün üzerinde tutunamadığı söyledi. Afacan, piyasadaki işlem hacminin düşük olduğunu belirterek ”Sahipsiz piyasamız” dedi.

Dün Ziraat Yatırım üzerinden rekor net alıma rağmen 4500'ün hemen üzerinde kapanabilen #XU100, bugün 4300 seviyesine geriledi. Saat 12'yi geçti ve Bist 100 işlem hacmi 20 milyar lira bile değil. Sahipsiz piyasamız. https://t.co/MgaWCXQbkq pic.twitter.com/dvQjWr8J7h — İbrahim Ethem Afacan (@ibrahim___ethem) May 3, 2023

Ekonomist Tunç Şatıroğlu da Ziraat Yatırım’ın 5000 ve 4800’lü seviyelerden sonra üçüncü savunma hattının da işe yaramadığını söyledi.

3. Ziraat savunması da işe yaramamış görünüyor. 4. savunmayı bekliyoruz artık. pic.twitter.com/kHnMMRJvlF — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) May 3, 2023

Depremler sonrası Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Yatırım aracılığıyla borsayı desteklemeye çalışmıştı. Bu kapsamda ilk olarak 5000 seviyesi tutulmaya çalışılmış ancak başarı sağlanamamıştı.