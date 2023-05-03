Varlık Fonu borsayı tutamıyor: 4100’lü seviyeler görülebilir

Düşüş eğilimini sürdüren Borsa İstanbul endekslerinde 300’ü aşkın hissede devre kesici uygulandı.
Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 16’yı buldu. Geçen günlerde hızlanan düşüş, mayısın ilk günlerinde de devam ediyor.
BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,42 değer kaybederek tamamlamıştı. Bugün endeksteki kayıp yüzde 3,5’i aştı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimlere göre 300’ü aşkın hissede devre kesici uygulandı.
Kıdemli borsa analisti Tuncay Turşucu, endekste 4100 bölgelerini görme ihtimalinin arttığını söyledi.
Marbaş Menkul Değerler’den İbrahim Ethem Afacan, Ziraat Yatırım’ın rekor net alımına rağmen borsanın 4500’ün üzerinde tutunamadığı söyledi. Afacan, piyasadaki işlem hacminin düşük olduğunu belirterek ”Sahipsiz piyasamız” dedi.
Ekonomist Tunç Şatıroğlu da Ziraat Yatırım’ın 5000 ve 4800’lü seviyelerden sonra üçüncü savunma hattının da işe yaramadığını söyledi.
Depremler sonrası Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Yatırım aracılığıyla borsayı desteklemeye çalışmıştı. Bu kapsamda ilk olarak 5000 seviyesi tutulmaya çalışılmış ancak başarı sağlanamamıştı.