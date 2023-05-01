Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

Rusya dün gece, başkent Kiev dahil Ukrayna’ya yoğun hava saldırıları düzenledi.

Kiev. Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rusların Ukrayna’ya yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Popko, “Başkentte hava saldırısı alarmı yaklaşık üç saat sürdü. Ruslar, aynı anda seyir füzeleri ve İHA’larla saldırdı” dedi.

Popko, Kiev hava sahasında Rusya’nın tüm füze ve İHA’larının savunma sistemlerince imha edildiğini, siviller arasında can kaybı, apartmanlarda veya altyapılarda hasar kaydedilmediği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya toplam 18 seyir füzesi fırlattığını belirtirken bunlardan 15’inin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında da Rus ordusunun Kramatorsk, Konstantinivka ve Pavlograd şehirlerine beş füze ile saldırdığı belirtildi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Pavlograd’a saldırılarında üçü çocuk 25 kişinin yaralandığını aktardı.

Geçtiğimiz sene 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş hala sürüyor. Rusya, son dönemde füze saldırılarına ağırlık verdi.