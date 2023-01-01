Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna yeni yıla da patlama sesleriyle girdi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda “Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor” dedi.


Kiev’in Holosiyiv ve Shevchenkiv semtlerinde patlamaların meydana geldiğini kaydeden Kliçko, havada imha edilen bir füzenin parçalarının Shevchenkiv semtinde park halinde duran bir arabaya düştüğünü aktardı.

Kliçko, olay sonucu kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Rus ordusunun dün Kiev’e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.

SON HABERLER

İstanbul’da yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi. İstanbul Boğazı’nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

Özgür seneler

2023’de Kavala ve Demirtaş başta olmak üzere hukuksuz biçimde içerde tutulan herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz.