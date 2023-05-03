Sırbistan’da 7’nci sınıf öğrencisi okula silahlı saldırı düzenledi: Sekizi çocuk dokuz ölü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir 7’nci sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda sekizi çocuk dokuz kişi öldü.

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İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Belgrad‘daki Vladislav Ribnikar İlkokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda sekizi çocuk, biri güvenlik görevlisi dokuz kişinin hayatını kaybettiği, altısı çocuk biri öğretmen yedi kişinin yaralandığı belirtildi.

Emniyet birimleri ve sağlık ekiplerinin hala alanda olduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.