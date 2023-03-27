ABD’de okula silahlı saldırı: Altı ölü

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir okula silahlı saldırıda üçü çocuk toplamda en az altı kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Metropolitan Nashville Police Department

BBC Türkçe’nin ABC kanalından aktardığına göre yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan üç çocuk hayatını kaybetti.

Nashville polisi, genç bir kadın olarak tanımladığı silahlı saldırganın çıkan çatışmada öldüğünü bildirdi.

Polis, kurbanları ve zanlıyı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nashville’deki Covenant Okulu, 11-12 yaşlarındaki öğrencilerin gittiği özel bir Hristiyan okulu.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre okulda 200 öğrenci eğitim görüyor.

Education Week tarafından derlenen verilere göre ABD’de 2023 yılında 23 Mart tarihine kadar ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 12 okul silahlı saldırısı düzenlendi.