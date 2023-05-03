Skandal dolandırıcılık: Tutuklu şube müdürü, ‘Terim’in fona dahli yok’ demiş

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CANAN COŞKUN

‘Skandal dolandırıcılık’ soruşturmasında tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan savcılığa ikinci kez ifade verdi.

Erzan, Levent Büyükdere şubesinin başındayken 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini yüksek getirili bir ‘fon’ üzerinden dolandırmakla suçlanıyor.

Sabahtan akşama kadar ifade

Bakırköy Açık Kadın Cezaevi’nde tutulan Erzan, dün avukatı eşliğinde Çağlayan Adliyesi’nde bir kez daha ifade verdi. Mesai başlangıcında adliyeye getirilen Erzan’ın çıkışı mesai bitimini buldu.

‘Fatih Terim’in fona dahli yok’

Diken’in adliye kaynaklarından edindiği bilgiye göre tutuklu şube müdürü, bu kez soruşturma kapsamında adı geçen teknik direktör Fatih Terim’le ilgili de beyanda bulundu.

Erzan, bazı haberlerde ‘Fatih Terim fonu’ olarak adlandırılan ‘fon’a Fatih Terim’in herhangi bir dahlinin bulunmadığını, ‘mutat bankacılık işlemlerinin ve hesaplarının yönetimi ve idaresi dışında Terim’le herhangi bir bankacılık ilişkisi tesis etmediğini’ belirtti.

Erzan, Diken’in ulaştığı 11 Nisan tarihli ilk ifadesinde de 2012’de Florya şubesi müdürlüğüne atandığından beri ‘tanıdığı, güvendiği insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldığını’ söylemiş, isimler vermiş, ancak bu insanlar arasında Fatih Terim yer almamıştı.

Diken’in 28 Nisan’da yayınladığı haberdeki bilgiler de şu yöndeydi: Erzan, bazı müşterilerini ‘fon’a sokabilmek için tıpkı Denizbank’ın üst düzey yöneticisi gibi Fatih Terim’i de örnek gösteriyordu. Bir başka deyişle Erzan bazı isimleri referans olarak gösterip ‘fon’a hem güvenilirlik hem cazibe kazandırıyordu.

Diğer şikayetçiler de Erzan’ın güven kazanmak için bankanın ve üst düzey bazı banka yöneticilerinin ismini kullandığını savunuyor.

Bugüne kadar medyaya yansıyan şikayetçi ifadelerinde de Fatih Terim’in adının geçmemesi dikkat çekmişti.

Terim ‘çifte mağduriyet’ten şikayetçi

Avukatlarının anlatımına göre Fatih Terim, başından beri hem ismi hem şubedeki hesapları kullanılarak ‘çifte mağduriyet’e uğratıldığı görüşünde.

Terim bu doğrultuda gerek maddi gerek manevi zararları nedeniyle şikayetçi olma dahil hür türlü hukuki işlemin yapılması için avukatlarına talimat da verdi. Avukatların bu yönde hazırlığı sürüyor.

Geçen hafta bilgilendirme amacıyla savcılarla bir araya gelen Fatih Terim’in önümüzdeki günlerde şikayetçi olarak ifade vermesi bekleniyor.