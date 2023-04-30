Skandal dolandırıcılık: Tutuklu sayısı dörde yükseldi

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CANAN COŞKUN

Denizbank’ın bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturmasında tutuklu sayısı dörde yükseldi.

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini dolandırmakla suçlanıyor.

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Nisan Cuma günü şube müdürü Seçil Erzan’ın kuzeni Nazlı Can tutuklanmıştı.

Suça iştirak

Can’la birlikte gözaltına alınan Atilla Yörük ve Ali Yörük isimli kişilerin de tutuklandığı ortaya çıktı. Dosyanın yeni şüphelileri ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’le iştirakle suçlanıyor.

Savcılık sorgusu sırasında Ali Yörük’ün ismi Erzan’a sorulmuştu. Erzan, dolandırdığı kişilerden Bülent Çeviker’in parasını Ali Yörük’e aldırttığını söylemişti. Erzan, Yörük’ün konuyla ilgisiz biri olduğunu öne sürmüştü.

İfadedeki ilgili bölüm şöyle:

“Daha sonra Bülent Bey hesabındaki 2 milyon 118 bin Amerikan dolarını çekmiş ve eşi İnci Çeviker ve oğlu aracılığıyla yine bana güvenen Ali Yörük isimli konuyla hiç ilgisiz biriyle. parayı teslim aldırdım.

Ben bu parayı alır almaz 5 dakika dahi beklemeden daha önce ödeme bekleyen bana güvenip daha önce para veren kişilere ödeme yaptım.”

Ali Yörük, Çorlu’da bir otomotiv bayinin satış müdürü ve Erzan’la ilişkileri geçmişe dayanıyor.

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