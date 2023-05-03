Bakanlık, Sedef Adası’nı dümdüz etmek istiyor

CANAN COŞKUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğal SİT derecesini düşürerek yapılaşmaya açmak istediği Sedef Adası’yla ilgili bir değişikliğe daha imza attı. Bakanlık, bilirkişilerin uyarılarının tam aksine adanın batı kıyısındaki alanı da yapılaşmaya açtı.

Fotoğraf: Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, son değişikliğin daha önceki değişiklikten farkı daha fazla alanda yapılaşmanın önünü açması. Son değişiklikle birlikte adanın Büyükada’ya bakan batı kıyısında Sedef Adası Plajı’nı da kapsayan alanda da yapılaşma mümkün olacak.

Sedef Adası’yla ilgili sit değişikliğinin öncesi ve sonrası (Kaynak: Mimarlar Odası)

Görsellerdeki yeşil renkle tarılı alanlar ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’nı, mavi renkle taralı alanlar ‘nitelikli doğal koruma alanı’nı, kırmızı renkli olanlar ise ‘kesin korunacak hassas alanlar’ı temsil ediyor.

‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları’nda turizm faaliyetlerine ve konut inşasına izin veriliyor. ‘Nitelikli doğal koruma alanları’nda ise iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi, mesire alanları, park ve rekreaktif alanlar, atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal su çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyej, sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe ve tuvalet yapılabiliyor.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz’in kardeşi Saddam Bin Abdülaziz, Sedef Adası’nda 2011’de 4 dönüm arazi almış, belediyeden imar izni çıkmayınca devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı girerek gereken izni vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki Prens Adaları’nın bir parçası Kaşık ve Sedef’in doğal SİT derecesini Ekim 2021’de değiştirmişti. SİT derecesi düşürülen adalarda yapılaşmanın önü açılmıştı. İki adaya da yat limanı, turizm tesisi, tekne imal ve çekek yeri kurulabilecek, madencilik dahi yapılabilecekti.

Bakanlık, İstanbul’daki 506 doğal SİT alanı için Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) hazırlama işini 2014’te AKS Planlama ve Mühendislik şirketine 139 bin TL’ye ihale etmiş, iki adanın da içinde bulunduğu İstanbul’da toplam büyüklüğü 58 bin 621 hektar alan için 370 günde rapor hazırlanmıştı. Oysa, bu rapor için söz konusu alanların dört mevsim boyunca incelenmesi gerekiyordu.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Bakanlığın sit derecesi düşürülmesiyle ilgili kararına karşı dava açmıştı. Dava kapsamında Şubat 2023’te adada inceleme yapan bilirkişi heyeti, yapılaşmanın deprem riskine karşı olumsuz etki yaratacağı, habitatın ve ekolojik dengenin olumsuz etkileneceğiyle ilgili uyarılar yapmıştı.

Bilirkişiler, adanın yapılaşmaya açılmasına dayanak olarak gösterilen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’yla ilgili de tespitlerde bulunmuştu. Bilirkişiler, raporun mevzuata uygun hazırlanmadığını, inceleme yapılırken ardışık dört mevsim kuralına uyulması gerekirken adada yalnızca 20 Mayıs 2014, 24 Ağustos 2014, 23 Ekim 2014 ve 28 Ekim 2014’te inceleme yapıldığını belirtmişti.