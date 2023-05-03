DİSK: TÜİK, yargı kararına rağmen listeyi açıklamadı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinde yargı kararına rağmen ‘madde sepeti ve ortalama madde fiyatları’ listesinin açıklanmadığını belirterek, bunun suç olduğunu vurguladı.

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TÜİK’e bugün açıkladığı verilere göre enflasyon nisanda aylık yüzde 2,39 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 43,68 seviyesine geriledi.

DİSK, enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamama kararı alan TÜİK aleyhine açtığı davayı kazanmıştı.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, paylaştığı yazılı açıklamada, TÜİK’in yargı kararına rağmen listeyi açıklamadığını bildirdi.

Çerkezoğlu, “TÜİK Başkanlığı yargı kararlarını tanımayarak suç işlemektedir. Yüz yıla yakın yıllık köklü bir geçmişi ve birikimi olan bu kurum daha fazla ayaklar altına alınmamalı, şaibeli hale getirmemeli ve hukukun gereği yapılmalıdır” dedi.