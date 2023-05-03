TÜİK’e göre enflasyon yüzde 43: Nebati, ‘yüzde 45 altı’ demişti

TÜİK’e göre enflasyon nisanda aylık yüzde 2,39 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 43,68 seviyesine geriledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TÜİK’e göre enflasyon martta aylık yüzde 2,29 oranında artmıştı. Yıllık enflasyonsa yüzde 50,5 seviyesine gerilemişti.

Nisanda da artış durmadı. TÜİK’e göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık olaraksa baz etkisiyle yüzde 43,68’e geriledi. Bu baz etkili ‘gerileme’ matematiksel bir anlam taşıyor. Fiyatlardaki artış devam ediyor.

Nebati, yüzde 45 altını işaret etmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün “Öncü göstergeler enflasyonun yüzde 50’nin oldukça altında ineceğini, yarın açıklanacak enflasyonun büyük ihtimalle yüzde 45’lerin altında olabileceğini gösteriyor” demişti.

İstanbul enflasyonu aylık olarak iki kat fazlaydı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilere göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olarak ölçülmüştü.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisanda aylık enflasyonu yüzde 4,86 olarak açıklamıştı. Ocak-nisan dönemi enflasyon oranıysa yüzde 29,27 oldu. Yıllık artışsa baz etkisiyle yüzde 105,19 olarak hesaplandı.