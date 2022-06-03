Akşam Postası / 3 Haziran 2022

ENAG: Mayısta yıllık enflasyon yüzde 160

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs enflasyon oranını açıkladı.

HDP’den ‘yeni Erdoğan’ şerhi: Zorlarlarsa aday çıkarmayı tartışırız

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda şerhini açıkladı: ”Bizi Erdoğan’la, Erdoğan’a benzer bir aktör arasında tercih yapmaya zorlarlarsa, biz o kötülerin tarafı olmayız. Aday çıkarmayı tartışırız.”

Kiralarda artış tam gaz: Tek bir ilde düştü, gerisinde fırladı

Türkiye’de son bir yılda kira fiyatlarının düştüğü tek il Bingöl olurken, artışta zirve Antalya’nın.

Polis Okulu arazisinin satışı: İBB’ye sorular

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Etiler Polis Okulu arazisinin altı ay önce Yapı&Yapı şirketine 208 milyon avroya satılmasıyla ilgili açıklama yayımladı.

Anket: Yüzde 73 laik, yüzde 19 otoriter bir ülkede yaşamak istiyor

MetroPOLL araştırma şirketinin ”Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz” sorusuna yüzde 72,9 laik-demokratik yanıtını verirken, yüzde 18,5’i muhafazakar-otoriter bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.

Yurt dışına TL kaçışına karşı yeni yasak geliyor

Bloomberg ajansına göre Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi çok uluslu kurumların yurt dışında ihraç ettiği yüksek faizli TL tahvillerinin Türk şirketler tarafından alınmasını yasaklayacak.

Grafiklerle: Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 100 gün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 100 gün geride kaldı.