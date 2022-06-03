Akşam Postası / 3 Haziran 2022

ENAG: Mayısta yıllık enflasyon yüzde 160
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs enflasyon oranını açıkladı.
Enflasyon yüzde 73,5’le 24 yılın zirvesinde
Erdoğan’ın faiz ısrarı enflasyonu düşüremedi ama bankaları ihya etti
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti aylık 20 bin liraya dayandı
Nebati’ye göre enflasyonda artış hız kesti, hatta düşüş eğilimine girildi
Nebati’nin hevesi kursağında kalabilir: TÜFE’de zirve tahminleri çok farklı
Ekonomistler bu kadarını da beklemiyordu: TÜİK şimdi de fiyatları gizledi
ABD’li ajans ‘altılı masa’ya dokundurdu: Erdoğan’ın tek rakibi enflasyon
HDP’den ‘yeni Erdoğan’ şerhi: Zorlarlarsa aday çıkarmayı tartışırız
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda şerhini açıkladı: ”Bizi Erdoğan’la, Erdoğan’a benzer bir aktör arasında tercih yapmaya zorlarlarsa, biz o kötülerin tarafı olmayız. Aday çıkarmayı tartışırız.”
Kiralarda artış tam gaz: Tek bir ilde düştü, gerisinde fırladı
Türkiye’de son bir yılda kira fiyatlarının düştüğü tek il Bingöl olurken, artışta zirve Antalya’nın.
Haziranda kira zam oranı yüzde 39,33
Arsaya talep fırladı: Antalya, İzmir ve Muğla zirvede
Polis Okulu arazisinin satışı: İBB’ye sorular
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Etiler Polis Okulu arazisinin altı ay önce Yapı&Yapı şirketine 208 milyon avroya satılmasıyla ilgili açıklama yayımladı.
Anket: Yüzde 73 laik, yüzde 19 otoriter bir ülkede yaşamak istiyor
MetroPOLL araştırma şirketinin ”Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz” sorusuna yüzde 72,9 laik-demokratik yanıtını verirken, yüzde 18,5’i muhafazakar-otoriter bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.
Yurt dışına TL kaçışına karşı yeni yasak geliyor
Bloomberg ajansına göre Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi çok uluslu kurumların yurt dışında ihraç ettiği yüksek faizli TL tahvillerinin Türk şirketler tarafından alınmasını yasaklayacak.
Grafiklerle: Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 100 gün
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 100 gün geride kaldı.