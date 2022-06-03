Arsaya talep fırladı: Antalya, İzmir ve Muğla zirvede

Konut fiyatlarındaki yükselişle birlikte arsa ve araziye talep, bir önceki yıla göre yüzde 29,6 arttı. Arsalara ilgi, fiyatların da yükselmesine neden oldu.

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Pandemi koşullarının yanı sıra artan konut fiyatları karşısında arsanın daha ulaşılır olması, enflasyona karşı koruma olarak görülmesi nedeniyle yatırım aracına dönüşen arsaya talep 2021’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre arsa ve araziye talep bir önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin bandına geldi. Bu satışların 722 bin adedi tarla, 480 bini arsa olurken, diğer satışlar işyeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi oldu.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre aynı dönemde Türkiye genelinde satılan konut adediyse yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 olarak kaydedildi. Yüksek talep fiyatları da sıçrattı. Altı ayla bir yıl arasında değişen tarla ve arazi fiyatları artık aylık bazda değişmeye başladı.

En yüksek artışlar Antalya ve Muğla’da

Gayrimenkul değer tespiti yapan Endeksa verilerine göre konut imarlı arsalarda fiyatlar en çok Antalya’da arttı. Antalya’da arsaların fiyatı yıllık bazda yüzde 131 artarak metrekare fiyatları 1923 TL’ye çıkarken, İzmir’de yüzde 103 artışla 2 bin 228 TL’ye yükseldi. Muğla yüzde 98’lik artış ve 1847 TL’lik metrekare fiyatıyla üçüncü şehir oldu. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatları yüzde 76 artarak fiyatı 2 bin 844 TL’ye çıktı ve listede dördüncü oldu.

Tarla-bağ-bahçede Antalya ve İstanbul önde

Tarla, bağ ve bahçe gibi arazilerin fiyatlarına baktıklarındaysa yüzde 120 artışla en yüksek fiyat artışı yine Antalya’da. Bu kenti, yüzde 83’lük artışla İstanbul, yüzde 62’lik artışla İzmir ve yüzde 55’lik artışla Denizli takip ediyor.

Alımlarda yüksek gelirliler öne çıkıyor

“2021 ortası ile Mayıs 2022 arasındaki alımlar yatırım amaçlı” diyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, alımlarda yüksek gelirli kitlenin öne çıktığını söyledi. Yazıcı, “Beyaz yakalılar düşük fiyatlı, küçük arazileri tercih ediyor” dedi.