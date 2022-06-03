TÜİK’te enflasyon biriminin başkanı, mayıs oranı açıklanmadan istifa etmiş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki Mustafa Teke’nin bugün açıklanan mayıs enflasyon oranlarının hemen öncesinde görevinden ayrıldığı ortaya çıktı.

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Sıklıkla şeffaf olmamakla ve sokaktaki gerçeği yansıtmamakla eleştirilen TÜİK, bu sefer de mayıs enflasyon verilerini açıklarken, madde sepetini raporundan çıkarmıştı. Kararı ‘skandal’ olarak nitelendiren ekonomistler, sepetin yayımlanmamasının, verileri ve pahalılığı gizleme amacını taşıdığını söylemişti.

Bloomberg’ten Beril Akman’ın kuruma yakın kaynaklardan aktardığı haberine göre, TÜİK’te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki isim Mustafa Teke, birkaç gün önce istifa ederek görevinden ayrıldı.

Teke’nin yerine Yelda Ayaz getirilirken, ayrılık haberini aktaran kaynaklar isimlerinin gizli tutulmasını istedi. TÜİK ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Yönetici dayanmıyor

Bağımsız sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından enflasyonu düşük hesapladığı için eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), iktidar tarafından ‘yeterince düşük’ enflasyon verisi göstermediği için tepkiyle karşılandığı iddia ediliyordu.

TÜİK’te ocakta Sait Erdal Dinçer başkanlıktan alınmış yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı. Marttaysa başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alınmıştı. En son nisanda da açık olan başkan yardımcılığına Fatih Şahin atanmıştı. TÜİK’te geçen ayda fiyat istatistikleri daire başkanı Cem Baş istifa etmişti.