Beklentilerin hayli altında: TÜİK’e göre yıllık enflasyon mayısta yüzde 73

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayısta yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak açıkladı. Aylık yükseliş yüzde 2,98.
Nisanda yıllık enflasyon yüzde 69,97 olarak açıklanmıştı.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160.
TÜİK’e göre tüketici fiyatları aylık 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97’den yüzde 73,50’ye yükseldi. TÜFE’nin aylık yüzde 5,49, yıllıksa yüzde 77,7 artması bekleniyordu.
Çekirdek enflasyon mayısta 52,4’ten yüzde 56’ya yükseldi.
Üretici fiyatları aylık bazda 8,76, yıllık bazda yüzde 132,16 arttı.