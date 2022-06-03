MHP’li vekil, sokak röportajını hedef aldı: Bahçeli aleyhinde algı miyavlaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren bir yurttaşla röportaj yapan Ebru Uzun Oruç’u hedef aldı: “Ne kadar muhalif sokak kedisi varsa MHP ve genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli aleyhinde algı miyavlaması için sokaklara salınmış.”

Fotoğraf: AA

Oruç, sokak röportajları yaptığı ‘Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalında Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de yurttaşlara mikrofon uzatmıştı.

Osmaniyeli bir yurttaş Bahçeli’yi şöyle eleştirmişti: “Bahçeli deyince sinirlerim tepeme çıkıyor. Hiç adını sorma, şimdi hakaret ederim. Bahçeli’nin memleketi diye bir memleket yok. (Yani iktidar değişikliği istiyorsunuz?) Kesinlikle. Hem de yarından da erken. Korkunç oy kaybetti burada. Benim çok eski MHP’li arkadaşlarım var, ‘Biz bu adamı mı destekledik’ diyorlar.”

Röportajı yapan Ebru Uzun Oruç, daha sonra Twitter üzerinden Bahçeli’yi eleştiren kadının Osmaniye Belediye Meclisi’nde özür diletildiğini, o anların kayda alınıp MHP’li hesaplar tarafından paylaşıldığını söylemişti.

Osmaniye'de yaptığımız röportajımızda Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği için Belediye meclisinde özür dilemek zorunda bırakılan vatandaşımız. Özür dilemek zorunda bırakılması yetmezmiş gibi bir de özrü kayda alınıp MHP'li hesaplarda paylaşılıyor! https://t.co/FKNPHyORqm pic.twitter.com/3bV1WbXyPv — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) June 2, 2022

Semih Yalçın, bugünkü Twitter paylaşımında ‘sokak röportajlarıyla MHP’nin başarısına karşı kampanya yürütüldüğünü’ öne sürdü.

Yalçın şunları yazdı: “MHP teşkilatlarının; CHP’nin birinci çıktığı il ve ilçelerde geniş halk kesimleriyle bire bir temas kurup zillet ittifakının ‘HDPKK iştirakli’ kirli tezgâhlarını bütün ayrıntılarıyla ifşa etmeye başlaması, anlaşılan, şer cephesini fena telaşa düşürmüş.

Ne kadar muhalif sokak kedisi varsa MHP ve genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli aleyhinde algı miyavlaması için sokaklara salınmış. Nasıl zillet ittifakına borazanlık eden TV kanallarının yalan, iftira ve karalama kampanyaları 6+1’li ihaneti örtbas etmeye yetmiyorsa; sokak miyavlamaları da oy kazandırmayacak.

Bırakın memleketin bütün kedilerini, bilumum karşıt fareler dahi sokaklara salınsa CHP ve hempalarının PKK’nın siyasi acentesi ile kapalı kapılar ardında sahneledikleri kirli oyunları gizlemeye yetmeyecek. Miyavlamak, ciyaklamak, viyaklamak; CHP’yle kuyruklarına sandık marifetiyle teneke bağlanmasına engel olamaz.”

Oruç ise Yalçın’ın tweet’lerini ‘miyavlayarak’ tiye aldı.