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Yaramazlara biraz batar!

Kiralarda artış tam gaz: Tek bir ilde düştü, gerisinde fırladı


Türkiye’de son bir yılda kira fiyatlarının düştüğü tek il Bingöl olurken, artışta zirve Antalya’nın.

Fotoğraf: AA

sahibinden.com’un emlak endeksine göre yıllık metrekare başına kira artışları mayısta da devam etti. Sitenin verilerine göre Türkiye’de artışın en fazla görüldüğü beş il sırasıyla Antalya (yüzde 335,5), Aksaray (yüzde 223,2), Mersin (yüzde 177,8), Çanakkale (yüzde 152) ve İstanbul (yüzde 146,7).


Kiraların yüzde 20’nin altında arttığı tek il yüzde 0,1’le Elazığ. Kiranın düştüğü tek ilse yüzde 4’le Bingöl.

Türkiye’nin mega kenti İstanbul’da nisanda 60 TL olan ortalama metrekare başına fiyatlar, bu ay 66 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da nisanda 28 TL’yken 32 TL’ye yükseldi.

İzmir’deyse nisanda 38 TL olan ortalama fiyat, 45 TL’ye yükseldi. Muğla’da kiralık bir evin ortalama metrekare fiyatı nisanda 151 TL’yken mayısta 180 TL’ye yükseldi. Böylece Muğla’da dört yıldaki artış oranı yüzde 800 oldu.

İstanbul’da kiraların en fazla arttığı ilçeler sırasıyla Kağıthane yüzde 234,5, Şişli yüzde 219,9, Sultanbeyli yüzde 217,7, Beşiktaş yüzde 215,8, Beyoğlu yüzde 208,6 oldu.

Bazı illerdeki değişimler şöyle:

Nisan                   Mayıs

Adana                                25 TL                    31 TL

Aksaray                              16 TL                    23 TL

Antalya                               77 TL                    84 TL

Aydın                                  29 TL                    34 TL

Balıkesir                             25 TL                    30 TL

Bursa                                  24 TL                    27 TL

Çanakkale                          29 TL                    35 TL

Diyarbakır                          18 TL                    20 TL

Edirne                                 23 TL                    25 TL

Erzurum                             10 TL                    12 TL

Eskişehir                             23 TL                    26 TL

Gaziantep                          25 TL                    28 TL

Kayseri                               15 TL                    18 TL

Konya                                 18 TL                    20 TL

Malatya                             12 TL                    14 TL

Şanlıurfa                            16 TL                    17 TL

Trabzon                              12 TL                    14 TL

Van                                     16 TL                    18 TL

Haziranda kira zam oranı yüzde 39,33

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