Kiralarda artış tam gaz: Tek bir ilde düştü, gerisinde fırladı

Türkiye’de son bir yılda kira fiyatlarının düştüğü tek il Bingöl olurken, artışta zirve Antalya’nın.
sahibinden.com’un emlak endeksine göre yıllık metrekare başına kira artışları mayısta da devam etti. Sitenin verilerine göre Türkiye’de artışın en fazla görüldüğü beş il sırasıyla Antalya (yüzde 335,5), Aksaray (yüzde 223,2), Mersin (yüzde 177,8), Çanakkale (yüzde 152) ve İstanbul (yüzde 146,7).
Kiraların yüzde 20’nin altında arttığı tek il yüzde 0,1’le Elazığ. Kiranın düştüğü tek ilse yüzde 4’le Bingöl.
Türkiye’nin mega kenti İstanbul’da nisanda 60 TL olan ortalama metrekare başına fiyatlar, bu ay 66 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da nisanda 28 TL’yken 32 TL’ye yükseldi.
İzmir’deyse nisanda 38 TL olan ortalama fiyat, 45 TL’ye yükseldi. Muğla’da kiralık bir evin ortalama metrekare fiyatı nisanda 151 TL’yken mayısta 180 TL’ye yükseldi. Böylece Muğla’da dört yıldaki artış oranı yüzde 800 oldu.
İstanbul’da kiraların en fazla arttığı ilçeler sırasıyla Kağıthane yüzde 234,5, Şişli yüzde 219,9, Sultanbeyli yüzde 217,7, Beşiktaş yüzde 215,8, Beyoğlu yüzde 208,6 oldu.
Bazı illerdeki değişimler şöyle:
Nisan Mayıs
Adana 25 TL 31 TL
Aksaray 16 TL 23 TL
Antalya 77 TL 84 TL
Aydın 29 TL 34 TL
Balıkesir 25 TL 30 TL
Bursa 24 TL 27 TL
Çanakkale 29 TL 35 TL
Diyarbakır 18 TL 20 TL
Edirne 23 TL 25 TL
Erzurum 10 TL 12 TL
Eskişehir 23 TL 26 TL
Gaziantep 25 TL 28 TL
Kayseri 15 TL 18 TL
Konya 18 TL 20 TL
Malatya 12 TL 14 TL
Şanlıurfa 16 TL 17 TL
Trabzon 12 TL 14 TL
Van 16 TL 18 TL