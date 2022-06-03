Kiralarda artış tam gaz: Tek bir ilde düştü, gerisinde fırladı

Türkiye’de son bir yılda kira fiyatlarının düştüğü tek il Bingöl olurken, artışta zirve Antalya’nın.

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sahibinden.com’un emlak endeksine göre yıllık metrekare başına kira artışları mayısta da devam etti. Sitenin verilerine göre Türkiye’de artışın en fazla görüldüğü beş il sırasıyla Antalya (yüzde 335,5), Aksaray (yüzde 223,2), Mersin (yüzde 177,8), Çanakkale (yüzde 152) ve İstanbul (yüzde 146,7).

Kiraların yüzde 20’nin altında arttığı tek il yüzde 0,1’le Elazığ. Kiranın düştüğü tek ilse yüzde 4’le Bingöl.

Türkiye’nin mega kenti İstanbul’da nisanda 60 TL olan ortalama metrekare başına fiyatlar, bu ay 66 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da nisanda 28 TL’yken 32 TL’ye yükseldi.

İzmir’deyse nisanda 38 TL olan ortalama fiyat, 45 TL’ye yükseldi. Muğla’da kiralık bir evin ortalama metrekare fiyatı nisanda 151 TL’yken mayısta 180 TL’ye yükseldi. Böylece Muğla’da dört yıldaki artış oranı yüzde 800 oldu.

İstanbul’da kiraların en fazla arttığı ilçeler sırasıyla Kağıthane yüzde 234,5, Şişli yüzde 219,9, Sultanbeyli yüzde 217,7, Beşiktaş yüzde 215,8, Beyoğlu yüzde 208,6 oldu.

Bazı illerdeki değişimler şöyle: