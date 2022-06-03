Nebati’ye göre enflasyonda artış hız kesti, hatta düşüş eğilimine girildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan enflasyon verilerinin, enflasyon artışının hız kestiğini ortaya koyduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Faiz sebep enflasyon sonuç” ısrarıyla Merkez Bankası’nı faiz artışına zorladığı eylülde yüzde 19 seviyesinde olan enflasyon, o dönemden sonra rekorlar kırmaya başlamıştı.

TÜİK verilerine göre enflasyon mayısta aylık bazda beklentilerin altında artsa da yüzde 73,5’le 24 yılın zirvesine çıktı. Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160 oldu.

Nebati, Twitter paylaşımında “Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir” dedi.

Nebati şöyle devam etti: “Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.”

Nebati ayrıca enflasyonla mücadelenin önümüzdeki dönemde birinci öncelik olmaya devam edeceğini söyledi.