AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘Altıncı Yargı Paketi’ Meclis’te

AKP ve MHP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Buna göre yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Süresi üç yıl olacak.

Hakim ve savcıların, birinci sınıfa ayrılması için en az üç meslek içi eğitim programına katılması gerekecek.

Üst sınıf veya aynı sınıf noterler arasından atamalarda, bulunduğu noterlikte iki yılını doldurma şartı aranmayacak.

‘Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçu’yla ‘etkin mücadele edilebilmesi’ ve ‘stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi’ gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nda bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor.

İşçi ücretlerinini besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesine yol açan ‘yalan haber, havadis yayan veya hileli yollar’a üç aydan iki yıla kadar olan hapis cezası bir yıldan üç yıla kadar çıkarılıyor.

Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi olarak tanımlananlar için altı aydan iki yıla kadar öngörülen hapis cezası, bir yıldan üç yıla şeklinde artırılıyor.

Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek.