ABD’li ajans ‘altılı masa’ya dokundurdu: Erdoğan’ın tek rakibi enflasyon

Bloomberg haber ajansı, 2023’teki seçimler öncesinde muhalefetteki aday karmaşasına da işaret ederek ”Erdoğan’ın tek rakibi enflasyon” tespitini yaptı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayısta yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak açıkladı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160.

Enflasyondaki bu artış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Faiz sebep enflasyon sonuç” ısrarıyla Merkez Bankası’nın faiz artışa gitmesi sonrası gelmişti. Ancak ‘ekonomist’ Erdoğan’ın bu ısrarı eylülde yüzde 19 seviyesinde olan enflasyonun rekorlar kırmasına neden oldu.

Bu durum 2023’te yapılması planlanan seçimler öncesinde Erdoğan’ın oylarını düşürüyor. Ancak Erdoğan’ın karşısında muhalefetin ortak bir adayda netleşmemesi, seçmenin umutlarını yine ona bağlamasına neden oluyor.

‘Erdoğan’ın tek rakibi enflasyon’ tespitini yapan ABD’li Bloomberg haber ajansının görüştüğü işletmeci Tahir Gülçimen, ”Erdoğan’dan memnun değilim ama ona oy vereceğim. Bizi bu karmaşadan kurtaracak başka bir lider görmüyorum” dedi.

Bloomberg analizinde Erdoğan’ın tüm iktisat kurallarının tersine hareket ettiğine dikkat çekilirken, bundan geri dönceğine dair de bir sinyalin bulunmadığı belirtildi.

Muhalefete de yer ayrılan analizde, ”Merkez Bankası’nın güvenilirliğini sağlama” gibi vaatlere değinildi. Ancak ajans, Selahattin Demirtaş’ın hapiste tutulması, Canan Kaftancıoğlu ve Osman Kavala’ya verilen cezayla, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığını davayı hatırlatarak: ”Bunu cezaevine girmezlerse yapabilirler” diye yazdı.