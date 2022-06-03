Anket: Yüzde 73 laik, yüzde 19 otoriter bir ülkede yaşamak istiyor

MetroPOLL araştırma şirketinin ”Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz” sorusuna yüzde 72,9 laik-demokratik yanıtını verirken, yüzde 18,5’i muhafazakar-otoriter bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.
Şirket, Türkiye’nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasında katılımcıların yüzde 8,5’i bu soruya cevap vermedi.
Ankette parti seçmenlerinin verdiği cevaplara da yer verildi.
Buna göre AKP seçmeninin yüzde 57,8’i “Laik-demokratik”, yüzde 31,3’ü “Muhafazakar-Otoriter”, yüzde 11’i “Fikrim yok/cevap yok” yanıtını verdi.
MHP seçmenininse yüzde 74,5’i “Laik-demokratik”, yüzde 18,6’sı “Muhafazakar-Otoriter”, yüzde 6,8’i “Fikrim Yok/cevap yok” dedi.
CHP seçmeninin yüzde 90,1’i, İYİ Parti seçmenin yüzde 78,5’i, HDP seçmeninin yüzde 72,7’si, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 78,1’i, DEVA seçmeninin yüzde 77,8’i “Laik-demokratik” bir ülkede yaşamak istediğini ifade etti.