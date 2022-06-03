Anket: Yüzde 73 laik, yüzde 19 otoriter bir ülkede yaşamak istiyor

MetroPOLL araştırma şirketinin ”Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz” sorusuna yüzde 72,9 laik-demokratik yanıtını verirken, yüzde 18,5’i muhafazakar-otoriter bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.

Şirket, Türkiye’nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasında katılımcıların yüzde 8,5’i bu soruya cevap vermedi.

Fotoğraf: Twitter

Ankette parti seçmenlerinin verdiği cevaplara da yer verildi.

Buna göre AKP seçmeninin yüzde 57,8’i “Laik-demokratik”, yüzde 31,3’ü “Muhafazakar-Otoriter”, yüzde 11’i “Fikrim yok/cevap yok” yanıtını verdi.

MHP seçmenininse yüzde 74,5’i “Laik-demokratik”, yüzde 18,6’sı “Muhafazakar-Otoriter”, yüzde 6,8’i “Fikrim Yok/cevap yok” dedi.

CHP seçmeninin yüzde 90,1’i, İYİ Parti seçmenin yüzde 78,5’i, HDP seçmeninin yüzde 72,7’si, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 78,1’i, DEVA seçmeninin yüzde 77,8’i “Laik-demokratik” bir ülkede yaşamak istediğini ifade etti.