Avrasya anketi: Erdoğan’ın karşısına çıkan üç isim de kazanıyor; CHP birinci parti

Avrasya Araştırma’nın anketine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşına aday olarak çıkması durumunda üç isim de kazanıyor.

Fotoğraf: AA

Avrasya Araştırma şirketi 26 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlediği seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

Yavaş 51,7, Erdoğan 38,3

Buna göre, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna, Mansur Yavaş diyenler yüzde 44,1, kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş diyenler yüzde 7,6, Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 33,2, kararsızım ama büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 5,1 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Mansur Yavaş yüzde 51,7, Tayyip Erdoğan toplam yüzde 38,3 oranında oy aldı. Yüzde 10’luk kesimse oy kullanmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu 51,5, Erdoğan 39,1

Kemal Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 42,8, kararsızım ama büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 8,7, Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 34, kararsızım ama büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 5,1, oy kullanmam diyenler yüzde 9,4’ken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,5, Tayyip Erdoğan yüzde 39,1 oranında oy aldı.

İmamoğlu yüzde 53, Erdoğan 39,2

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna, Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 44,3, kararsızım ama büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 8,7, Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 33,5, kararsızım ama büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 5,7, oy kullanmam diyenler yüzde 7,8’ken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu toplam yüzde 53, Recep Tayyip Erdoğan toplam yüzde 39,2 oranında oy aldı.

İmamoğlu, fotoğraf krizinden sonra oy kaybetti mi?

Ankette, Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi sırasında çıkan fotoğraf krizi de soruldu. Buna göre tartışmalar neticesinde İmamoğlu yüzde 0,2 oy kaybetti.

İmamoğlu, Ramazan Bayramı’nda çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak, toplu fotoğraf vermişti.

Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası konuşan eski İBB sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

İmamoğlu’ysa eleştiriler için “Vız gelir tırıs gider” demiş, sonra bu ifadeleri için özür dilemişti.

Altılı masa yüzde 50’de

Karasızlar dağılmadan ”Erken seçim durumunda kime oy verirsiniz” sorusuna ankete katılanların yüzde 28,2’si CHP, yüzde 27,1’i AKP, yüzde 12’si İYİ Parti ve 8,6’sı HDP yanıtını verirken, yüzde 5’i de MHP’ye yanıtını verdi. DEVA yüzde 4,4, Gelecek Partisi de 1,6 olarak kaydedildi.

Kararsızlar dağıtıldığındaysa, CHP yine önde. Yüzde 30,1 CHP’ye, 29,5 AKP’ye, yüzde 13 İYİ Parti’ye, 9,5 HDP’ye ve yüzde 5,4’ü MHP’ye oy vereceğini söyledi. DEVA’nın oyu 4,8, Gelecek Partisi’ninse yüzde 1,8 oldu.

Ankete göre, altılı masanın toplamda yüzde 50 oy oranına sahip olduğu görülüyor.

Diğer anketler

KONDA’nın 14-15 Mayıs’ta 3 bin 260 kişiyle görüşerek hazırladığı ankette kararsızlar (yüzde 27,9) dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 28,7, CHP yüzde 24,7, İYİ Parti yüzde 21,7, HDP yüzde 12,2 ve MHP yüzde 7,5 çıkmıştı. ‘Diğerleri’yse yüzde 5,2.

ORC Araştırma’nın 5-8 Mayıs’ta 41 ilde 5 bin 300 kişiyle düzenlediği genel seçim anketinde katılımcıların yüzde 28’i AKP, yüzde 24,1’i CHP, yüzde 18,4’ü İYİ Parti, yüzde 8,7’si HDP ve yüzde 7,2’si MHP demişti.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin mayısta 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göreyse partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 29,4, İYİ Parti yüzde 12,3, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,4, Zafer Partisi yüzde 2,4 DEVA yüzde 1,9, TİP yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 1, Yeniden Refah yüzde 1.

MAK Danışmanlık’ın mayıs anketindeyse AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 1,2’ye inerken, MHP yüzde 7’lik seçim barajının da altında ölçülmüştü. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 28,3, CHP yüzde 27,1, İYİ Parti yüzde 16,1, HDP 7,8, MHP yüzde 6,6, DEVA Partisi yüzde 3,1, Gelecek Partisi yüzde 2,8 oy alıyor.